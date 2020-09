DEFTONES: ecco il video ufficiale di ''Genesis''

ribadisco, ciò che dicono i protagonisti me ne importa un fico secco... a sentir loro il nu metal non sarebbe mai esistito, perchè ognuno di loro nega di far parte di quel filone... com'è possibile sta roba? lo dicono perchè per loro è una vergogna essere etichettato "nu metal"... non volete chiamarlo nu metal? bene, allora dite: "Korn, Deftones, Slipknot, SOAD ecc. facciamo parte di quella serie di gruppi, con determinate caratteristiche, che prendendo spunto dal crossover hanno conosciuto il loro maggior successo tra la metà dei '90 e gli inizi dei '00"... meglio così? io mi terrei stretto, per essere più sintetico, la definizione di "nu metal" (che non mi pare una vergogna)... che poi, mi pare di capire, non solo per il nu metal funziona così, anche negli altri sottogeneri del metal c'è spesso gente che non si riconosce in quelle definizioni... ma i gruppi devono anche capire che certe etichette vengono inventate dai giornalisti per fare ordine nell'immenso calderone della musica metal, e di non prenderla come un disonore... ah comunque, la cosa più importante, la canzone è bella.