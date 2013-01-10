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19/09/20
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24 CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

19/09/20
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19/09/20
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AREA EXP - CEREA (VR)

19/09/20
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OL MULI' - PALOSCO (BG)

20/09/20
HARDCORE THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA

23/09/20
STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)

27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO

29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

03/10/20
PAGAN FEST
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
CARCASS: ecco ''The Long and Winding Bier Road'' dal prossimo EP
18/09/2020 - 16:35 (93 letture)

Luca
Venerdì 18 Settembre 2020, 18.19.20
2
Dispiace, ma personalmente l'ho stoppato a metà, parecchio insignificante come l'altro, mi sembra un gruppo totalmente finito, e poi sempre questa produzione pulita e plasticosa che fa vomitare
Flavio
Venerdì 18 Settembre 2020, 16.59.09
1
Pezzo di 'mestiere'...
RECENSIONI
75
80
77
72
95
95
86
73
ARTICOLI
29/11/2013
Live Report
AMON AMARTH + CARCASS + HELL
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 24/11/2013
30/08/2013
Intervista
CARCASS
Surgical Steer
10/01/2013
Articolo
CARCASS
Biografia di una band straordinaria
 
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