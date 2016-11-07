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MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)

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LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
AMARANTHE: presentano il video di ''Archangel''
18/09/2020 - 16:39 (62 letture)

Rob Fleming
Venerdì 18 Settembre 2020, 17.44.15
2
Il video non l'ho capito. Hanno tre cantanti che interpretano tre personaggi. Perché non crearci una storia sopra evitando di farceli vedere vestiti in pelle con chiome al vento in furioso headbanging e quindi cornutoni abbigliati alla Mad Max? Non c'erano fondi per una sceneggiatura?
rocklife
Venerdì 18 Settembre 2020, 17.34.22
1
ha qualcosa di storytime dei grandi nightwish...
RECENSIONI
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77
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