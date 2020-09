EVILDEAD: online il primo singolo ‘‘The Descending’’ da ‘‘United $tate$ of Anarchy’’

19/09/2020



Simone "McCallon" Calloni 4 ci sta classico pezzo nel loro stile dei due dischi, si ricollega coerentemente a quello che hanno fatto nell'89 e 91. Nulla di impressionante come ai tempi, un buon gruppo con i coglioni ma sanno suonare bene quanto basta quello che propongono e sono dei veri lavoratori del thrash. Rispetto e comprerò sicuro il disco. 3 Nulla di nuovo sotto il sole (ma ha importanza? No!), ma tutto ben fatto. Magari esce fuori un bel disco. 2 Senza tanto strombazzar di fanfare anche gli evildead giungono al sospirato comeback discografico. Il trademark c'è indubbiamente, anche se ci sono elementi di novità nel songwriting, ovviamente non possono non esserci, siamo nel 2020. Bene la new song, speriamo altrettanto l album... 🤘🎸 1 Bentornati nel 1989... tutto già sentito comunque ben fatto secondo copione.