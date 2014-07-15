DEMONICAL: il video di ''My Kingdom Done'' dal prossimo disco

22/09/20
OSSUARY ANEX
Obscurantism Apogee
23/09/20
MYSTHICON
Silva-Oculis-Corvi
25/09/20
WHITE DOG
White Dog
25/09/20
LONEWOLF
Division Hades
25/09/20
VOUS AUTRES
Sel de Pierre
25/09/20
KATAKLYSM
Unconquered
25/09/20
MORTA SKULD
Suffer for Nothing
25/09/20
BLOODRED
The Raven/s Shadow
25/09/20
SAPIENCY
For Those Who Never Rest
25/09/20
ANNA VON HAUSSWOLFF
All Thoughts Fly
23/09/20
STEVEN WILSON (ANNULLATO)
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
03/10/20
PAGAN FEST
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
03/10/20
SKELETOON
LEGEND CLUB - MILANO
08/10/20
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
08/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA