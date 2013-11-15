HATEFUL: tutto il nuovo ''Set Forever on Me'' in streaming

25/09/20
STEVE HACKETT
elling England By The Pound & Spectral Mornings: Live at Hammersmith
25/09/20
SAPIENCY
For Those Who Never Rest
25/09/20
VOUS AUTRES
Sel de Pierre
25/09/20
TRANSCENDENCE
Towards Obscurities Beyond
25/09/20
ATLAS
Parallel Love
25/09/20
KATAKLYSM
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25/09/20
SPELLBOOK
Magick & Mischief
25/09/20
ANNA VON HAUSSWOLFF
All Thoughts Fly
25/09/20
MORTA SKULD
Suffer for Nothing
25/09/20
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Meat Machine
26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
03/10/20
PAGAN FEST
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
03/10/20
SKELETOON
LEGEND CLUB - MILANO
08/10/20
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
08/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
09/10/20
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GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/20
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)