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VISIONS OF ATLANTIS: il live video di ''Release My Symphony'' dal DVD in uscita
24/09/2020 - 20:01 (47 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
02/09/2019
Intervista
VISIONS OF ATLANTIS
Più uniti e forti che mai
05/03/2011
Live Report
RHAPSODY OF FIRE + VISIONS OF ATLANTIS + VEXILLUM
Roma/Milano, Atlantico/Alcatraz, 26-28/02/2011
 
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