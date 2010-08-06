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25/09/20
STEVE HACKETT
elling England By The Pound & Spectral Mornings: Live at Hammersmith

25/09/20
SAPIENCY
For Those Who Never Rest

25/09/20
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Sel de Pierre

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TRANSCENDENCE
Towards Obscurities Beyond

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ATLAS
Parallel Love

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25/09/20
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25/09/20
OBSIDIAN KINGDOM
Meat Machine

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26/09/20
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27/09/20
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29/09/20
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03/10/20
SKELETOON
LEGEND CLUB - MILANO

08/10/20
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA

08/10/20
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TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA

09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/10/20
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TRAFFIC CLUB - ROMA

09/10/20
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
THE OCEAN: tutto il nuovo album ''Phanerozoic II Mesozoic | Cenozoic'' in streaming
24/09/2020 - 20:27 (119 letture)

Michele "Axoras"
Giovedì 24 Settembre 2020, 21.51.30
2
Che dire se non... UAO.
gianmarco
Giovedì 24 Settembre 2020, 20.46.24
1
solito capolavoro "Oceanico" .
RECENSIONI
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ARTICOLI
15/11/2013
Live Report
THE OCEAN + SHINING + TIDES FROM NEBULA + HACRIDE
El Barrio, Torino, 09/11/2013
29/04/2013
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CULT OF LUNA + THE OCEAN + LO!
Traffic Club, Roma, 24/04/2013
22/06/2011
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THE OCEAN + INTRONAUT + RED FANG + EARTHSHIP
Circolo Magnolia, Segrate (MI), 13/06/2011
06/08/2010
Intervista
THE OCEAN
Reazioni al Sikelian
 
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20/06/2019 - 20:15
THE OCEAN: disponibile il videoclip di ''Permian - The Great Dying''
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