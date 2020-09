SODOM: ecco il lyric video di ''Sodom & Gomorrha''

Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 8 per questa pollice decisamente su , l'altra invece mi sembra veramente poco ispirata. bo speriamo, a me gli ultimi due non dispiacciono ,infatti sono tra quelli che non ha capito il voler rivoluzionare la formazione ma tant'è. lo standard dei sodom è superiore a una marea di gruppi ma dello standard personalmente non mi accontento e a parer mio bernemann presente su album clamorosi come code red e m16 meritava qualcosina in piu.amen 7 Sembra un tributo ai motorhead 6 Trovo la song molto eighties, più speed metal che puro thrash, ma queste sono sottigliezze di poca importanza. Anche la produzione è 'basic' cioè non iperprodotto, sentire il suono delle guitars e soprattutto della batteria molto reale e non bombastica. Ascoltando la song più volte si entra nel mood e la apprezzo molto. Come detto poco più sotto potrebbe arrivare dal song book dei loro primi album. Bene così 🤘🎸 5 avrebbe sfigurato perdon sto cazz… di correttore sul telefono 4 buon pezzo molto thrash anni 80 (vabbè ma loro hanno sempre fatto più o meno sempre quello) con una vena cattiva molto diabolica suoni molto fini e taglienti, un pezzo che non sarebbe sfigurato nei loro primi ep o dischi, quando erano più aggressivi e mento "tecnici" gli amanti delle catalogazioni direbbero quando facevano thrash black anni 80 prima di diventare solo thrash. Nulla di nuovo nulla di fondamentale e anche di mestiere ma fatto bene, i sodom il porto sicuro dove attraccare. comprerò molto probabilmente. 3 Grezzotto* (non “grès sotto”.. correttore delirante) 2 Bel pezzo! Tirato, grès sotto al punto giusto, riffs molto eighties style... Bene bene, aspetto l’album! 1 Niente da gridare al capolavoro, ma veramente gran pezzo. I Sodom rimangono per me i migliori fra le vecchie band nel fare un certo tipo di Thrash.