UADA: tutto il nuovo album ''Djinn'' in streaming

25/09/20
ALPHA WOLF
A Quiet Place to Die
25/09/20
NASTY
Menace
25/09/20
EMYN MUIL
Afar Angathfark
25/09/20
LASER DRACUL
Hagridden
25/09/20
LIK
Misanthropic Breed
25/09/20
KATAKLYSM
Unconquered
25/09/20
DEFTONES
Ohms
25/09/20
TRANSCENDENCE
Towards Obscurities Beyond
25/09/20
SKELETOON
Nemesis
25/09/20
WHITE DOG
White Dog
26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
03/10/20
PAGAN FEST
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
03/10/20
SKELETOON
LEGEND CLUB - MILANO
08/10/20
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
TRAFFIC CLUB - ROMA
08/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/20
HOUR OF PENANCE + GUEST TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)