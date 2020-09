THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA: disponibile il nuovo singolo ''Impossible''

Gran gruppo che non si limita a scimmiottare gli anni 80 ma esalta la grande tradizione pop rock di qualità del periodo. I toto sono sempre il richiamo più ovvio ma gli allievi non pretendono di superare i maestri, si limitano a fare buona musica e belle canzoni. Il brano comincia quasi come il capolavoro till the end, quello dove il grande Joseph Williams fa il verso a Michael Jackson, poi prende una sua strada senza mai scadere nel già sentito. Non sbagliano