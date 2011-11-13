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DEVILDRIVER: ecco il video di ''Wishing''
25/09/2020 - 16:31 (46 letture)

Havismat
Venerdì 25 Settembre 2020, 18.36.17
1
Ottimo pezzo! Spero un in buon disco, dopo il passo falso di Trust no one.
RECENSIONI
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ARTICOLI
02/03/2013
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CANNIBAL CORPSE + DEVILDRIVER + THE BLACK DAHLIA MURDER + HOUR OF PENANCE
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20/01/2012
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Alcatraz, Milano, 13/11/2011
 
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