THE SMASHING PUMPKINS: i singoli ''Confessions of a Dopamine Addict'' e ''Wrath''

25/09/2020 - 19:52 (92 letture)



3 bello il video cartoon , però wrath sembra un pò alla radio gaga . 2 Ma perché mi ostino ancora ad ascoltarli? Allora, obiettivamente sono due buoni brani synth-pop, nulla che faccia saltare dalla sedia, ma sono ben scritti ed eseguiti (e grazie al cazzo, Corgan sa scrivere checché se ne dica); però porca miseria un conto è il synth-pop che poteva esserci in un disco come Adore, oppure in certi episodi di Machina, questo in confronto è proprio un poppettino all'acqua di rose che vorrebbe scomodare certa new wave dei tempi andati, ma riesce giusto a sfiorare quelle atmosfere che vorrebbe evocare.... E se venti brani saranno tutti settati su queste coordinate auguri, ascoltare il disco da cima a fondo sarà un'impresa. Tra l'altro in tutto questo il buon Jimmy Chamberlin tanto vale che non si sieda nemmeno dietro le pelli tanto è esiguo il suo contributo; ma lo stesso si può dire delle chitarre, dato che a dominare sono i synth e l'elettronica... Che tristezza. 1 Billy anzi William, eeeeeeeeeee non continuare a stghaziaghe il lescendario moniker Smashing Pumpkins. Potresti fare a tuo nome un concept album sulla vita di Cesare Ragazzi ! Eeee dai fai come i Metallica, sei pieno di soldi maaaaa eeee continui solo per mero Ego?