STONEDRIFT: EP a novembre, ascolta l'estratto ''Strike the Blood''

26/09/20
DIESANERA
Grudge
29/09/20
SECOND TO SUN
Leviathan
30/09/20
ALEX MELE
Alien Doppelganger
01/10/20
THE ERKONAUTS
I Want It to End
02/10/20
TRIDENT
North
02/10/20
SIX FEET UNDER
Nightmares of the Decomposed
02/10/20
SCHWARZER ENGEL
Kreuziget Mich
02/10/20
SALTATIO MORTIS
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02/10/20
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V
02/10/20
SHIBALBA
Nekrologie Sinistrae (Orchestral Noise Opus I)
26/09/20
STAY STEEL FEST
SKULLS CLUB - SERRAVALLE (SAN MARINO)
27/09/20
VISIONS OF ATLANTIS + YE BANISHED PRIVATEERS + AD INFINITUM
LEGEND CLUB - MILANO
29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
03/10/20
PAGAN FEST
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
03/10/20
SKELETOON
LEGEND CLUB - MILANO
08/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
09/10/20
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GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/20
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CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
09/10/20
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LEGEND CLUB - MILANO