FEAR FACTORY: Burton C. Bell lascia la band

20 Non so se comprendo bene ma mi pare dica che lo abbiano tagliato fuori del tutto (anche dai proventi)... mah... dice che lo hanno privato della sua fonte primaria di sostentamento, e "greed" è inequivocabile. Che fine di merda ;( Non sapevo tirasse brutta aria in casa FF, non ne so nulla ma penso che la colpa sia delloo scoreggione messicano... così, a naso! 19 Dino Canizares che se ne torni a fare i porno invece di rompere le scatole, sarebbe stato il novello Ron Jeremy... Brutto, peloso e panzone! anche loro hanno influenzato il mio genere preferito, chiedere per esempio agli Slipknot, ma anche agli Static-X... visti anche dal vivo nel 2006, un gran bel concerto... Burton C. Bell uno dei miei idoli, ricordo anche il guest sull'omonimo dei Soufly in "eye for an eye", dove lui dice solo il "for" del ritornello... ci ho messo un secolo per capirlo!Dino Canizares che se ne torni a fare i porno invece di rompere le scatole, sarebbe stato il novello Ron Jeremy... Brutto, peloso e panzone! Bell uno dei miei idoli, ricordo anche il guest sull'omonimo dei Soufly in "eye for an eye", dove lui dice solo il "for" del ritornello... ci ho messo un secolo per capirlo!Dino Canizares che se ne torni a fare i porno invece di rompere le scatole, sarebbe stato il novello Ron Jeremy... Brutto, peloso e panzone! 18 da fan storico, anche se non ho apprezzato tutti i dischi....vocalmente ,a malincuore, posso dire che la situazione può solo che migliorare, in studio pure pure...ma dal vivo ormai impresentabile 17 meglio così anche se mi dispiace perchè ho amato i FF ma Burton dal vivo è imbarazzante già da anni. l'ultimo disco non era malaccio ma in generale mi sono davvero piaciuti fino a obsolete 16 Gruppo da anni allo sbando, tra beghe legali e discussioni tipo telenovela. Hanno fatto la storia coi primi tre dischi, poi, insomma, dischi discreti altri brutti ma mai al livello del passato. E visto che lo stesso Burton dal vivo era impresentabile meglio così. Mettiamoci sopra la pietra tombale. 15 Che risveglio del cappio. Mi spiace tantissimo vedere la voce dei Fear Factory mollare ma molto probabilmente meglio così per tutti. 14 a tradurlo vi faceva fatica 13 Quando i rapporti sono logori e viene a mancare la stima e l’amicizia è giusto andarsene e chiuderla lì. Dal comunicato mi sembra di aver capito che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella raccolta di Gofundme, che a Bell non è proprio andata giù... Per inciso la raccolta prevedeva di tirare su 25.000 dollari da investire nella registrazione del nuovo album, ad oggi ne hanno raccolti quasi 23.000, quindi tutto sommato missione quasi compiuta per Cazares e soci... 12 Ma c'e' ancora gente che ascolta sta roba?....gia negli anni 90 dopo il2 disco secondo me non avevano più nulla da dire. 11 Eeeee di conseguenza, eeeeeee' meglio che si sciolgano e aaaaaamen. Sensa la vosce di Bell saghebbegho un qualunque gruppo elletro-metal. Coooooosa che scia' da un po di tempo erano diventati, con Bell eh ? Quindi eeeee fighughiamosci con un altra vosce ! 10 Me lo aspettavo, chissà perchè... Comunque per me sono artisticamente piatti da Obsolete, quindi non è un grosso problema. 9 Oh che brutta notizia, mi dispiace che i grandi fear Factory siano arrivati a questo punto, tra litigi e beghe legali.. peccato davvero ma in ogni caso rimane la grande musica fatta e nessuno può contestare il loro ruolo nella storia del metal. 8 Che fine ingloriosa hanno fatto.... Erano fantastici, Dino dovrebbe farsi un esamino di coscenza: ha fatto scappare tutti da tutte le band in cui ha suonato, non può essere un caso 7 E aggiungerei Bad Motivator di cui hanno girato anche un video.... 6 Brutta notizia, ma a ben vedere la band cominciava ad aver poco da dire. Premetto che li adoro da sempre. Gli Ascension of the Watchers non li conosco, un orecchio glielo butterò. Entrambe i dischi dei City Of Fire, invece, tanta roba: se avete tempo per una sola song, vi consiglio Deliver Me. Il crowfunding non vi porti fuori strada, ormai lo fanno in molti ma non è espressamente un fatto di denaro... somiglia più a qualcosa che per un commerciante si dice "lavorare sul venduto". Grandi artisti che non avrebbero bisogno lo fanno/lo hanno fatto. 5 Vabbè cerchiamo di guardare avanti...io sinceramente più che gli Ascension of the Watcher (che sono troppo lontani dai miei gusti) gradirei un altro disco dei City Of Fire. Trial Through Fire (2013) è secondo me un gran bell'album, che consiglio a tutti i fan dei FF, anche se siamo distanti dalla proposta dei FF appunto....... 4 Era nell'aria; già da un po' aveva detto di volersi dedicare principalmente ai suoi Ascension of the Watchers, pur senza entrare nel dettagli dei motivi per cui volesse lasciarsi alle spalle i Fear Factory. Vedremo cosa succederà con i FF. 3 Ha senso postare su un sito italiano un comunicato senza la sua traduzione? 2 Una band che ha fatto la storia del scenere costretta ad appellarsi su Gofundme fa una stristezza infinita. Eeeeee ora lascia anche la vosce storica. Ormai e' finita per la eeeeeee Fabbrica della Paura ! 1 Dispiace un sacco, ma viste le beghe legali nelle quali la band è impantanata da anni, forse è meglio così. Dispiace soprattutto vedere una band, che ha praticamente creato un genere e influenzato una miriade di altri gruppi, finire così mestamente . Era comunque già nell’aria, da quando Dino ha aperto la campagna di raccolta fondi per la pubblicazione del nuovo disco. Erano (e rimarranno) tra i miei gruppi preferiti, con cui ho iniziato ad ascoltare musica pesante. Nonostante le non eccelse performance dal vivo, Burton lo reputo un cantante della Madonna con una stupenda timbrica vocale, capace di amalgamare in uno stile unico e personalissimo melodie eteree e growl indiavolati. Angelo e Demone allo stesso tempo. Ricordo il video di Replica su Sgrang appena lo vidi rimasi folgorato infatti corsi a comprare Demanufacture (che fu il primo cd che acquistai da pischello appena uscì), Mi tengo il ricordo dello show del 2015 per il 20esimo anniversario di Demanufacture ai Magazzini Generali, anche se non fu una prestazione memorabile. Di memorabile c’era il loro miglior album suonato per intero. Ma ora la domanda è: questo nuovo fantomatico album (Monolith?!) uscirà o non vedrà mai la luce??? Probabilmente sì, visto che ora Dino pare sia il titolare del marchio (così dice lui), le parti vocali sono state registrate già nel 2017 e ora stanno rifacendo le parti di batteria/chitarra. E se dovesse essere un disco stupendo, sarà per assurdo, il colpo di grazia ai fan .