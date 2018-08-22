ANNISOKAY: ecco il video di ''Bonfire of the Millennials''

29/09/20
SECOND TO SUN
Leviathan
30/09/20
ALEX MELE
Alien Doppelganger
01/10/20
THE ERKONAUTS
I Want It to End
02/10/20
ION OF CHIOS
_reHUManize_
02/10/20
NACHTBLUT
Vanitas
02/10/20
GOREPHILIA
In the Eye of Nothing
02/10/20
BRAVE THE COLD
Scarcity
02/10/20
ISENGARD
Varjevndögn
02/10/20
SHIBALBA
Nekrologie Sinistrae (Orchestral Noise Opus I)
02/10/20
BON JOVI
2020
29/09/20
WITHIN TEMPTATION + EVANESCENCE
MEDIOLANUM FORUM - ASSAGO (MI)
03/10/20
PAGAN FEST
LAGHI MARGONARA - GONZAGA (MN)
03/10/20
SKELETOON
LEGEND CLUB - MILANO
08/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/20
MORTADO
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
09/10/20
BULLO FEST
LEGEND CLUB - MILANO
10/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) + AFRAID OF DESTINY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/10/20
TWILIGHT FORCE + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO