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VAN DER GRAAF GENERATOR
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BULLO FEST
LEGEND CLUB - MILANO

10/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) + AFRAID OF DESTINY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

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TWILIGHT FORCE + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

11/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM - MILANO
REVENGE (CAN): in arrivo la ristampa dell'EP ''Attack.Blood.Revenge''
01/10/2020 - 18:15 (58 letture)

God of Emptiness
Giovedì 1 Ottobre 2020, 18.41.49
1
Uno di quelli che preferisco della loro discografia, ottima cosa
RECENSIONI
60
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REVENGE (CAN): ascolta la nuova ''Oath Violator'''
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