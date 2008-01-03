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AYREON: disponibile il video di un nuovo estratto da ''Transitus''
01/10/2020 - 21:59 (56 letture)

fasanez
Giovedì 1 Ottobre 2020, 22.45.58
1
Spiazzante... voci eccezionali ma non è una novità, specie per Tommy. Al terzo ascolto è molto cresciuto... aspetto l'album completo. Comunque qualità sempre alta dal buon Arjen...
RECENSIONI
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s.v.
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