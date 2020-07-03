STORMBURST: online il video di ''Who Do You Think You Are''

06/10/20
VHALDEMAR
Straight to Hell
07/10/20
King Parrot
Banished, Flawed then Docile (EP)
09/10/20
SINNER`S BLOOD
The Mirror Star
09/10/20
PRIDE OF LIONS
Lion Heart
09/10/20
SENSE OF CREATION
Forsaken Era
09/10/20
GARGOYL
Gargoyl
09/10/20
STARDUST
Highway to Heartbreak
09/10/20
CRIPPLE BLACK PHOENIX
Ellengæst
09/10/20
ASCENSION OF THE WATCHERS
Apocrypha
09/10/20
DGM
Tragic Separation
08/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA
09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/20
MORTADO
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
09/10/20
BULLO FEST
LEGEND CLUB - MILANO
10/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) + AFRAID OF DESTINY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/10/20
TWILIGHT FORCE + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
11/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM - MILANO
14/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
LARGO VENUE - ROMA
15/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)