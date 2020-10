EDDIE VAN HALEN: il chitarrista si è spento a 65 anni

06/10/2020 - 21:59 (790 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 21 Che brutta notizia, uno dei preferiti di sempre di mio padre e jump una delle prime canzoni rock che io abbia mai sentito... Una leggenda, finché ci saranno amanti di questo genere di musica mai verrà dimenticato e resteranno per sempre tutte le sue meraviglie composizioni 20 non ci sono parole per esprimere il senso di vuoto e tristezza che provo. Rimane la sua musica i suoi assoli, la sua lungimiranza nello studio, nell approccio nel rivoluzionare chitarra, amplificazione , effettistica. il numero UNO. grazie EDDIE non ti dimentichero' 19 Non voglio crederci... 18 Non ho parole... come se fosse crollata un'altra delle colonne che reggono in piedi il tempio 17 grandissima perdita nel campo musicale..chitarrista eccezionale..eruption ..jump ecc.ecc. chi se le scorda piu'...r.i.p. eddie rimarrai per sempre nei nostri cuori e mente... 16 Sono ghiacciato! Notizia allucinante 15 Sono senza parole, non sapevo nemmeno fosse malato 14 Un altro eroe della mia gioventù se ne va... Ma la leggenda resta 13 No.... 12 Notizia surreale, sono spiazzato e desolato 11 Un pezzo di storia che se ne va. Sono molto triste r.i.p. 10 Si sapeva che non stava bene, ma ora che è successo... sono sottosopra. I Van Halen sono stati uno dei grandi gruppi che adolescente mi introdussero all’hard’n’heavy e tutt’ora lì reputo tra i più grandi di sempre, una discografia di livello immenso. Tanti ricordi legati a loro. Di Eddie... l’importanza storica è scritta sui libri ormai. Dopo ne sono venuti a bizzeffe di virtuosi... ma di lui mi bastano due secondi e già lo riconosco. E credo che questo non capiti solo a me. Chitarrista unico. RIP Eddie 9 È sempre stato il mio preferito di sempre. Tristezza infinita. Adios amigo 8 Nell'aria, ma quando poi accade, lascia sempre un po' così. Leggenda del genere. Ciao Eddie. 7 Le leggende non muoiono mai. Buon viaggio Eddie 6 ... se ne va il mio eroe di gioventù....la colonna sonora dei miei primi anni rockettari....un pugno allo stomaco, uno stato di malessere... ADDIO MAESTRO.. 😢 5 Purtroppo nonostante smentite questa notizia era attesa: non sono un grande fan del gruppo ma non si può non riconoscere l'importanza storica di Eddie. Riposa in pace. 4 Nooooo, veramente una notizia terrificante!!! Un mito, un virtuoso, un chitarrista che ha scritto la storia dello strumento! Veramente senza parole, RIP Eddie, lasci un'eredità pazzesca e resterai immortale nel cuore di tanti chitarristi e non solo! 3 Era nell'aria ma terribile notizia. 2 porca miseria, maledetto 2020 1 Mio Dio