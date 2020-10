FATES WARNING: ascolta la nuova ‘‘Now Comes the Rain’’

07/10/2020 - 19:45 (145 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Brano molto Ryechiano ma non incisivo come dovrebbe, voce a parte. 2 Bella! Veramente bella! Mi sa che questi non sbagliano neanche stavolta... A fine ottobre gli Armored Saint, i primi di novembre i Fates Warning... per Natale svalvolo... 1 Pezzo splendido, mamma che classe