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09/10/20
GARGOYL
Gargoyl

09/10/20
SANCTUARY
Into the Mirror Black - 30th anniversary release

09/10/20
ASCENSION OF THE WATCHERS
Apocrypha

09/10/20
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Tragic Separation

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09/10/20
CRIPPLE BLACK PHOENIX
Ellengæst

09/10/20
SINNER`S BLOOD
The Mirror Star

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TOUCHE AMORE
Lament

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GIANLUCA FERRO
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09/10/20
SENSE OF CREATION
Forsaken Era

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08/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
TEATRO CELEBRAZIONI - BOLOGNA

09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/10/20
MORTADO
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

09/10/20
BULLO FEST
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10/10/20
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/20
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LEGEND CLUB - MILANO

11/10/20
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AUDITORIUM - MILANO

14/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
LARGO VENUE - ROMA

15/10/20
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GAEREA: online il video di ''Urge'' dall'ultimo disco
08/10/2020 - 14:33 (36 letture)

RECENSIONI
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