PRIDE OF LIONS: ascolta la nuova ''Heart of the Warrior''

09/10/20
GARGOYL
Gargoyl
09/10/20
STARDUST
Highway to Heartbreak
09/10/20
ISENMOR
Shieldbrother
09/10/20
CRIPPLE BLACK PHOENIX
Ellengæst
09/10/20
DGM
Tragic Separation
09/10/20
SINNER`S BLOOD
The Mirror Star
09/10/20
THE TROOPS OF DOOM
The Rise of Heresy (EP)
09/10/20
TOUCHE AMORE
Lament
09/10/20
ASCENSION OF THE WATCHERS
Apocrypha
09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA
09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/10/20
MORTADO
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
09/10/20
BULLO FEST
LEGEND CLUB - MILANO
10/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) + AFRAID OF DESTINY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/10/20
TWILIGHT FORCE + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO
11/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM - MILANO
14/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
LARGO VENUE - ROMA
15/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
15/10/20
STEF BURNS LEAGUE
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA