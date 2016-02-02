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GARGOYL
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09/10/20
STARDUST
Highway to Heartbreak

09/10/20
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09/10/20
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Ellengæst

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DGM
Tragic Separation

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SINNER`S BLOOD
The Mirror Star

09/10/20
DGM
Tragic Separation

09/10/20
THE TROOPS OF DOOM
The Rise of Heresy (EP)

09/10/20
TOUCHE AMORE
Lament

09/10/20
ASCENSION OF THE WATCHERS
Apocrypha

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09/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
GRAN TEATRO GEOX - PADOVA

09/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) (ANNULLATO)
TRAFFIC CLUB - ROMA

09/10/20
MORTADO
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

09/10/20
BULLO FEST
LEGEND CLUB - MILANO

10/10/20
ESOTERIC + NAGA + (ECHO) + AFRAID OF DESTINY (ANNULLATO)
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/20
TWILIGHT FORCE + GUESTS (RINVIATO)
LEGEND CLUB - MILANO

11/10/20
VAN DER GRAAF GENERATOR
AUDITORIUM - MILANO

14/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
LARGO VENUE - ROMA

15/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/20
STEF BURNS LEAGUE
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
KING PARROT: disponibile il video di ''Kick Up a Stink''
09/10/2020 - 11:23 (25 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
23/11/2016
Live Report
BATTLE OF THE BAYS EUROPEAN TOUR: OBITUARY + EXODUS + PRONG + KING PARROT
Zona Roveri Music Factory, Bologna (BO), 19/11/2016
 
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