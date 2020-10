DEATH ANGEL: presentano il nuovo EP ''Under Pressure'' con il video della titletrack

Federico "Vandroy" Landini 7 Er colica, sicuramente è come dici tu. Forse è anche per questo che si sono decisi a rimettere sul mercato in via ufficiale i primi due lavori 😉. @Rob, se vuoi fare un opera buona e giusta inizia dai primi due album : the ultraviolence e frolic through the park.... Puro thrash bay area e come dice il buon er colica, band molto eclettica 😉🤘🎸 6 Non conosco il gruppo se non di nome, ma...porcogiuda se son belle ste canzoni! E che bella voce ha il cantante (forse è per questo che sono stato chiamato da @Shock?). Adesso urge ascoltarli attentamente in versione elettrica. 5 Bellissima la cover dei Queen. Bella la voce di Rob e il falsetto di Mark. Sempre dei grandissimi 4 rik come molti pure loro stanno subendo una forte crisi economica non potendo suonare ed ecco che se hanno del materiale in mano (che sia metal o no o che sia più o meno buono) lo pubblicano per racimolare qualche soldo, il 90% dei gruppi più o meno famosi in questi mesi sta facendo cosi. Riedizioni, ristampe, live, ep inediti, cover, cofanetti. Evidentemente in questi mesi hanno arrangiato questi pezzi acustici e li hanno pubblicati per tirare su qualche euro, poi loro sono comunque eclettici da sempre ma è per quello che ho detto sopra che pubblicano ste cose ora. Ora come ora tutto fa brodo ed è pure comprensibile dal loro punto di vista. 3 ACT III 2 Sarò sicuramente fatto male io, ma non comprendo il senso di queste pubblicazioni, brani in acoustic version, dove di heavy metal non c'è assolutamente nulla. Attendo il cofanetto commemorativo contenente 4 (quattro) cd, dei primi due album... 🤘🎸.... peace 1 Under pressure non mi piace (neanche l'originale), ma A room with a view è da brividi...@RobFleming....