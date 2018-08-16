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FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
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LEGEND CLUB - MILANO
GRETA VAN FLEET: online il nuovo singolo ''My Way, Soon''
10/10/2020 - 17:13 (136 letture)

Rob Fleming
Sabato 10 Ottobre 2020, 19.52.31
3
Meno irruenti, meno zeppeliniani, più orecchiabili. Ma l'assolo così sanguigno mi piace. Canzone più che discreta
Warrior63
Sabato 10 Ottobre 2020, 18.04.28
2
Carina, dai..... Poi sono davvero bravi
Warrior63
Sabato 10 Ottobre 2020, 18.04.27
1
Carina, dai..... Poi sono davvero bravi
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