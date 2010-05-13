AGENT STEEL: uscirà a febbraio il nuovo disco ''No Other Godz Before Me''

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11/10/2020 - 14:42 (79 letture)

Rik bay area thrash
Domenica 11 Ottobre 2020, 17.23.35
2
Questa nuova song a me è piaciuta, anche come produzione, cioè come suoni tipici del loro trademark eighties. Sarà interessante conoscere chi effettivamente ha suonato sul nuovo album, così per capire chi c'è della partita come old member... 🤘🎸
Tino
Domenica 11 Ottobre 2020, 15.14.07
1
La voce fa sempre la differenza, il pezzo abbastanza mediocre, refrain sciapo, ma vale la pena comunque attendere il lavoro finale con giusta trepidazione, ovviamente per chi come me era loro fan ai tempi delle superiori
RECENSIONI
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