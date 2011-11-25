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BRAVO CAFFE' - BOLOGNA

22/10/20
STEF BURNS LEAGUE
KILL JOY - ROMA
DARKNESS: ecco il video di ''Every Time You Curse Me''
14/10/2020 - 11:35 (99 letture)

Rik bay area thrash
Mercoledì 14 Ottobre 2020, 15.43.48
1
Poco da dire : grandissima song 🤘🎸... Se tutto l album è a questi livelli c'è da essere mooooolto contenti. Un grandissimo ritorno 🤘🎸
RECENSIONI
75
ARTICOLI
14/05/2014
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08/11/2013
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30/11/2011
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BUNKER 66 + GURU OF DARKNESS + CO2
Insomnia, Scordia (CT), 25/11/2011
 
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