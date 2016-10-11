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ETERNAL IDOL: guarda il lyric video di ''Dark Eclipse'' dal nuovo album
14/10/2020 - 18:05 (58 letture)

IlSeraf
Mercoledì 14 Ottobre 2020, 22.01.43
1
Non lo so, non mi ha convinto. L'ho trovato troppo contenuto, per una band che ha fatto intravedere tanto potenziale pronto ad esplodere nel primo singolo. Speriamo bene per l'album.
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