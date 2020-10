FIVE FINGER DEATH PUNCH: cambio di formazione, presentano il nuovo chitarrista

14/10/2020 - 20:01 (140 letture)



Daniele Girardelli "danygira" 5 Stando ai vostri ragionamenti dovremmo leggere le notizie sui siti esteri. Io penso sia questione di pigrizia da parte di chi le scrive. Se si fa un errore si può sempre correggere dopo. Mica si è in gara per il Pulitzer 4 Detto ciò, i soli di Jason li ho sempre trovati piuttosto belli, quindi spero che il sostituto sia all'altezza e che, magari, porti un po' di novità nelle composizioni. F8 è buono, ma nulla più, sa davvero molto di copia-incolla di quanto fatto in precedenza. 3 Ora, io non conosco le capacità linguistiche della redazione, ma anche io preferisco leggere le dichiarazioni in inglese, perché spesso e volentieri le traduzioni che leggo su siti vari non è che siano poi fatte così bene, ed il rischio è di far passare in italiano dei messaggi che leggendo in inglese invece non ci sono... 2 Perchè la redazione di Metallized ci tiene molto che studiate un pò di inglese, che male non fa... 1 Notizia a parte, che comunque mi ha sorpreso, una domanda: ma perché su un sito italiano non traducete i testi????