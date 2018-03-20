      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
A Romance with Violence - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

15/10/20
SVIATIBOR
Secrets of the Land

16/10/20
APHONIC THRENODY
The Great Hatred

16/10/20
WAYFARER
A Romance with Violence

16/10/20
MOLASSESS
Through the Hollow

16/10/20
HAGATHORN
Hartwold

16/10/20
CYNABARE URNE
Obsidian Daggers and Cinnabar Skulls

16/10/20
HENRIK PALM
Poverty Metal

16/10/20
METAL CHURCH
Classic Live

16/10/20
HELLSMOKE
2020

16/10/20
SILVERA
Edge of the World

CONCERTI

15/10/20
FLESHGOD APOCALYPSE + EX DEO
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

15/10/20
STEF BURNS LEAGUE
CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA

16/10/20
TOXIC YOUTH + GUESTS
BARRIO'S LIVE - MILANO

16/10/20
STEF BURNS LEAGUE
BLACK HORSE - CERMENATE (CO

16/10/20
OKTOBER METAL FEST
LEGEND CLUB - MILANO

17/10/20
TRICK OR TREAT
LEGEND CLUB - MILANO

17/10/20
STEF BURNS LEAGUE
CALIFORNIA CLIMBING - ARCO (TN)

17/10/20
NERO DI MARTE + ABATON + OTTONE PESANTE
VIDIA - CESENA

20/10/20
STEF BURNS LEAGUE
BRAVO CAFFE' - BOLOGNA

22/10/20
STEF BURNS LEAGUE
KILL JOY - ROMA
WAYFARER: online lo streaming completo di ''A Romance with Violence''
15/10/2020 - 18:09 (27 letture)

ALTRE NOTIZIE
15/10/2020 - 18:09
WAYFARER: online lo streaming completo di ''A Romance with Violence''
18/09/2020 - 11:42
WAYFARER: disponibile il brano ''Vaudeville'' dal nuovo album
10/09/2020 - 18:50
ELVENSCROLL: a novembre il debutto discografico, ascolta "Wayfarer's Mourning”
10/08/2020 - 20:36
WAYFARER: ascolta un singolo da ''A Romance with Violence''
10/08/2020 - 16:23
WAYFARER: diffusi dettagli e singolo del nuovo album ''A Romance with Violence''
10/02/2019 - 11:19
WAYFARER: quattro date in Italia ad aprile
27/05/2018 - 11:43
WAYFARER: il nuovo disco in streaming
07/05/2018 - 20:45
WAYFARER: ascolta la nuova ''Animal Crown''
09/04/2018 - 16:25
WAYFARER: in streaming un nuovo brano
20/03/2018 - 07:02
WAYFARER: ecco i dettagli di 'World's Blood'
ULTIME NOTIZIE
15/10/2020 - 19:15
BLEED FROM WITHIN: il live video di ''Into Nothing'' dallo streaming di domani
15/10/2020 - 19:07
TYGERS OF PAN TANG: Francesco Marras è il nuovo chitarrista
15/10/2020 - 18:33
DEEP RIVER ACOLYTES: pubblicato il singolo ''Cemetery Earth''
15/10/2020 - 18:29
SOLE SYNDICATE: presentano il lyric video di ''Brothers'' dal disco in uscita il mese prossimo
15/10/2020 - 18:18
AKHLYS: ascolta il singolo ''Ephialtes'' dal nuovo album
15/10/2020 - 17:58
FOREIGN: a dicembre la rock opera ''The Symphony Of The Wandering Jew Part II'', online un brano
15/10/2020 - 17:23
LORDS OF BLACK: ecco il video di ''Into the Black'' dal nuovo album
15/10/2020 - 17:19
SVIATIBOR: ascolta lo streaming integrale di ''Secrets of the Land''
15/10/2020 - 17:16
AZARATH: pubblicano il singolo ''Sancta Dei Meretrix''
15/10/2020 - 17:12
SOMBRIA: previsto per novembre l'album di debutto, ecco il primo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     