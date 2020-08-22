DEEP RIVER ACOLYTES: pubblicato il singolo ''Cemetery Earth''

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SVIATIBOR
Secrets of the Land
16/10/20
APHONIC THRENODY
The Great Hatred
16/10/20
WAYFARER
A Romance with Violence
16/10/20
MOLASSESS
Through the Hollow
16/10/20
HAGATHORN
Hartwold
16/10/20
CYNABARE URNE
Obsidian Daggers and Cinnabar Skulls
16/10/20
HENRIK PALM
Poverty Metal
16/10/20
METAL CHURCH
Classic Live
16/10/20
HELLSMOKE
2020
16/10/20
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SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
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CAMPUS MUSIC INDUSTRY - PARMA
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BARRIO'S LIVE - MILANO
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OKTOBER METAL FEST
LEGEND CLUB - MILANO
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17/10/20
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VIDIA - CESENA
20/10/20
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BRAVO CAFFE' - BOLOGNA
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KILL JOY - ROMA