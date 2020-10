PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: ecco il lyric video di ''Bite my Tongue''

Luca "Pez" Pezzetti 2 Un padre Rocker con i figli, ci sta che si divertano. Ma Elluis ha ragione. Una specie di crossover tra un hendrixiano e una giovane band di rock post '90. Dovrebbe piacere a tutti e due ma mi sa che non piacerà a nessuno. Perlomeno non mi convince a me. Ma anche il suo da solista troppo eterogeneo, e quel poco che mi piaceva mi ha stufato abbastanza presto. Amen. 1 Non vorrei sbagliarmi, mi sembra che questo sia il terzo videoclip del nuovo album in uscita dopo quelli di Son of a Gun e We're the Bastards, e dopo l'ascolto di questo terzo pezzo, le mie perplessità si fanno sempre più concrete: il cantante è del tutto inadeguato, non c'entra proprio, ma è una mia opinione, e in generale i pezzi mi sembrano mosci, non hanno mordente, hanno una buona trama musicale, ma in generale mi sembra un rock un pò scialbo... peccato Phil!