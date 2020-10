IRON SAVIOR: ascolta la nuova ''Our Time has Come''

16/10/2020



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 2 Ottimi i primi due tre dischi del gruppo, poi la qualità e' scesa; anche questo brano, non brutto sia chiaro, si lascia ascoltare ma finisce lì.... 1 Solito brano titanico e granitico in pieno stile Iron Savior. Bello come sempre senza però elevarsi a qualcosa di superiore. Detto ciò questa band mi è sempre stata simpatica e anche questo nuovo disco lo ascolterò volentieri come del resto tutta la loro discografia.