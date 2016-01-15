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SPIRIT ADRIFT: il video di ''Ride into the Light''
16/10/2020 - 17:08 (43 letture)

Shock
Venerdì 16 Ottobre 2020, 20.25.18
1
Album strepitoso. Metal classico, epic, doom, altro che.....vabbè per chi dice che il metal è morto si ascolti questo ed i Sacred Outcry.
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