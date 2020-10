AGENT STEEL: presentano il primo singolo da ''No More Godz Before Me''

16/10/2020 - 18:20 (183 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 12 Tra tutti i ritorni questo per ora lo ritengo quello che mi piace (molto) di meno 11 La musica non è mai inutile! Può non piacere, ma è una questione di gusti! Il pezzo mi piace... meglio del precedente singolo. Lunga vita ai vecchi Agent! 10 Pezzo inutile, buono solo per mettere in mostra l'intatta voce di Cyriis. A proposito, potevano alzarla un po' di più nel mixaggio, così le chitarre rischiano ancora di sentirsi... 9 Madonna, la voce è terribile pure per me. Nell'altro pezzo mi sembrava meglio sinceramente 8 @Vandroy, ho seguito il tuo suggerimento, il link purtroppo non mi da nessuna risposta. Probabilmente ho io un problema con la connessione.... Ti ringrazio cmq 😉 7 @Rik L'attuale formazione era nella news della settimana scorsa, ho aggiunto il rimando pure in questa. 6 Non si puo' pretendere un miracolo anche col ritorno di Cyriis dietro il microfono...il pezzo in questione e' discreto e la band sta cercando di ritornare a galla con un songwriting ed una produzione fortunatamente "old school" ma che difficilmente potranno bastare per ricalcare la gloriosa strada dei primi 2 album...detto questo bentornati Agent Steel !! 5 Comunque a scanso equivoci anche io la penso come il lambrusco, è un gruppo che ormai non serve più 4 Gruppo finito, per me, dopo i primi 2 album e il mini. Ovviamente non lo voglio neanche se me lo regalano, comunque credo che a molti piacerà. Qualcuno sa come sta Bernie Versailles? So che che era in coma da qualche anno. 3 Per me invece è un buon ritorno, il cantante non è inadeguato, il cantante è gli agent steel, il risultato è volutamente vintage con tutte le sue imperfezioni perché i cantanti come lui erano grandiosi ma imperfetti. Per me cyriis è un simbolo degli anni che furono e il suo ritorno è più che gradito 2 Pezzo discreto, ma continuo a trovare la voce assolutamente inadeguata, forzata e messa al di sopra di tutto. Mah... 1 Tutti i trademark degli agent steel sono contenuti in questa nuova song. In primis la voce di cyriis, il songwriting e il 'suono' delle guitars, anche se a oggi non si sa esattamente chi ha suonato su questo nuovo album. La song è valida, così anche la produzione molto old school. Attendiamo fiduciosi... 🤘🎸