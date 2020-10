TOTO: annunciano la nuova lineup e un concerto in streaming

Bella notizia a metà perché sembrerebbe che manchino all'appello due pilastri della band come David paich e Steve porcaro, che fine hanno fatto non è dato a sapersi. Poi per i non fans che volessero approfondire avrei postato non un video di 40 anni fa con Bobby Kimball ma qualcosa di recente con lo straordinario, e citato nell'articolo, Joseph Williams, ad esempio qualcosa dal recente spettacolare tour o lo splendido the orphan dall'ultimo lavoro. Fa niente ma sembra quando si parlava della riedizione del primo iron Maiden con Paul di anno e si è linkato il video di run to the Hills