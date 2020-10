DAGDA LIVE CLUB: chiude il locale di Retorbido

20/10/2020 - 21:01 (99 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 4 Ironia della sorte, a Roma invece i locali chiudono per il motivo opposto, cioè mancanza di rispetto delle norme anti-Covid. 3 È solo l’ultima vittima (per ora) di questo folle e maledetto periodo, solo ieri un altro locale di Pavia, lo Spaziomusica aveva annunciato la sua chiusura, purtroppo dal punto di vista dei locali, dei bar e dei ristoranti in generale sarà una strage senza precedenti... 2 Ciao ANGELA, tu come noi hai fatto il possibile ma contro questa gentaglia non c'era niente da fare ....!!! Ecco i risultati 1 La fine che faranno tanti locali e non solo di musica... no comment ....