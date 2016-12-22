SIGNS OF THE SWARM: disponibile il nuovo singolo ''Pernicious''

23/10/20
LEAVES` EYES
The Last Viking
23/10/20
CEREMONIAL BLOODBATH
The Tides of Blood
23/10/20
SEVENDUST
Blood & Stone
23/10/20
MORK GRYNING
Hinsides Vrede
23/10/20
SONG OF ANHUBIS
Reversed Reflection
23/10/20
JAKKO M JAKSZYK
Secrets & Lies
23/10/20
ANTHEA
Illusion
23/10/20
DEHUMAN REIGN
Descending upon the Oblivious
23/10/20
GRIFFON
O Theos, O Basileus
23/10/20
ARMORED SAINT
Punching the Sky
22/10/20
STEF BURNS LEAGUE
KILL JOY - ROMA
24/10/20
NERO DI MARTE + GUESTS
CS BOCCIODROMO - VICENZA
24/10/20
OTTONE PESANTE
SECRET SHOW - GENOVA
24/10/20
VIRTUAL SYMMETRY
CINEMA PLAZA - MENDRISIO (CH)
25/10/20
DEATH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
30/10/20
ULVEDHARR + GUESTS
DRUSO - RANICA (BG)
30/10/20
OTTONE PESANTE
INK CLUB - BERGAMO
30/10/20
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TRAFFIC CLUB - ROMA
31/10/20
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA
31/10/20
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IL CASTELLO - PARMA