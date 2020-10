OZZY OSBOURNE: riprogrammato lo show di Bologna all'8 febbraio 2022

22/10/2020 - 19:12 (234 letture)



Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 12 Tutto questo perché gli Avenged suonarono dopo i Judas 11 Fozzy Osbourne 10 Nel 2032 in tournee ci andrà il nipote di Ozzy. Le prevendite sono già online 9 Ve bene essere positiv...ehm meglio non usare il termine. Diciamo proPOSITIVI, ma il 2022?!? Dai...ne parlavo giusto oggi con due amici: "Ma noi a maggio 2021 riusciamo ad andare a vedere Clapton a Bologna?". Faccio mia l'idea di @Tino. Largo ai giovani. Sui Myrath che dire...sono nati nel secolo sbagliato. 25 anni fa avrebbero campato di musica. Adesso si vive di soli concerti e purtroppo se tolgono quelli...non se lo meritano. Sono bravi 8 Dopo il covid largo ai giovani. Il prossimo gruppo che andrò a vedere sono i melancholia, visti per caso a XFactor mostruosi. 7 Negli ultimi 2 secoli ci sono state epidemie molto più gravi ma non si era mai arrivati a paranoia e restrizioni così estreme. Detto questo, Ozzy come altri tipo AC/DC dovrebbe godersi la pensione e non guastare una grande carriera. 6 Questo BASTARDO del Covid sta distruggendo tutto e tutti compreso chiaramente il globo musicale...tocca a vivere alla giornata altro che pensare a tra un anno e 4 mesi.... 5 @Tino: appunto, per evitare i rimborsi... io le 100carte per i Myrath (4 biglietti) le ho riavute indietro poche settimane fa (show del 3 marzo), 96 mi pare al netto delle ovvie spese trattenute da ticketone. Il mio rammarico è che quello spettacolo non è stato riprogrammato ed io ci tenevo a vederli, oltre al fatto che la band versa in condizioni economiche critiche. Basta con sti cadaveri dai!!! 4 Aspettiamo il.posticipo degli iron. Ricordiamo che questi concerti verranno fatti solo per chi aveva già preso i biglietti prima del covid. Finita l'emergenza voglio andare a vedere concerti solo di under 40 3 ....quando si vuole rovinare un ottima carriera...queste sono le scelte più azzeccate!....non sta in piedi...credo che la voce sia quello che sia rimasto...di soldi non credo che ne abbia bisogno...e vai a programmare un tour per il 2022...e già e' ridotto cosi' adesso...sicuramente oltre ai camion della strumentazione...ci Sara' un tour bus pieno di geiatri che lo seguira'. 2 Magari neanche ci arriva.... 1 Certo che la cara Sharon ha un bel fegato a programmare una data di suo marito tra un anno e quattro mesi... onestamente non comprerei mai un biglietto di uno show con così tanto anticipo...