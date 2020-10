SOEN: ''Imperial'' uscirà a gennaio, svelati singolo e tre show in Italia

23/10/2020 - 19:40 (104 letture)



Anna Rosa "annie" Lupo 3 Non vedo l'ora, grande band. 2 L'esordio lo presi in quanto in crisi di astinenza da Tool. Poi pian pianino hanno trovato la loro dimensione e l'ultimo Lotus è senza dubbio il loro vertice. Gruppo straordinario 1 Hype alle stelle per me, adoro questa band, scoperta grazie a Metallized. L'ultimo LP è un capolavoro assoluto e da questo singolo le premesse sono ottime. Bravissimi tutti per me, adoro il loro suono d'insieme, con ovviamente Lopez sugli scudi. Menzione particolare per il chitarrista autore di un assolo veramente pregevole. Bravi!