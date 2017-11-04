SCOUR: il gruppo di Phil Anselmo annuncia il nuovo EP ‘‘Black’’

30/10/20
WILDNESS
Ultimate Demise
30/10/20
NOTHING
The Great Dismal
30/10/20
LIKE MOTHS TO FLAMES
No Eternity in Gold
30/10/20
ARKHERON THODOL
Rituals of the Sovereign Heart
30/10/20
EVILDEAD
United $tate$ of Anarchy
30/10/20
NUCLEAR POWER TRIO
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30/10/20
THEM
Return to Hemmersmoor
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30/10/20
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24/10/20
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CS BOCCIODROMO - VICENZA
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SECRET SHOW - GENOVA
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CINEMA PLAZA - MENDRISIO (CH)
25/10/20
DEATH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
30/10/20
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DRUSO - RANICA (BG)
30/10/20
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INK CLUB - BERGAMO
30/10/20
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TRAFFIC CLUB - ROMA
31/10/20
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CRAZY BULL CAFE' - GENOVA
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31/10/20
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + VICOLO INFERNO
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA