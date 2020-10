BRUCE SPRINGSTEEN: tutto il nuovo album ‘‘Letter to You’’ è ascoltabile online

24/10/2020 - 13:17 (160 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 3 Ottimo, davvero ottimo, sound alla estreetband, nostalgia canaglia che da anni imperversa nel boss, 90 pieno 2 Acquistato subito ieri dal negozietto di fiducia, come da prassi. Album veramente bello, dall'inizio alla fine. È stato un vero tuffo negli album del suo passato, o almeno questa è l'emozione e sensazione che ho provato. 1 Tutto bellissimo!! La canzone è in puro stile del Boss, e anche il video mi piace da matti, si vede che non c'è recitazione, sono semplicemente scene prese dallo studio dove lavorano... Ma d'altronde quando si è al top assoluto non c'è bisogno di atteggiarsi!