BLACKMORE`S NIGHT: annunciano un EP natalizio, l’album ‘‘Nature's Light’’ uscirà nel 2021

24/10/2020 - 18:14 (75 letture)



5 Idem @Rob. Averlo sentito così scarico coi Rainbow (magari anche per colpa dei suoi problemi di salute) è stato un tuffo al cuore. Lo sai che anche per me È IL CHITARRISTA, è stato uno dei pochi, anzi l'unico, che a vederlo dal vivo, tanti anni fa, mi sono venute le lacrime di gioia, ma adesso basta. Finisca la sua carriera con la moglie e si goda gli ultimi anni nel suo castello. 4 Hai ragione @Shock! Per me Ritchie Blackmore non è un grande chitarrista per me lui è IL chitarrista per antonomasia. Il più grande di tutti i tempi. Vederlo così "scarico" è stato un tuffo al cuore. Meglio in versione acustica che è pur sempre gredevole 3 Avendolo visto e sentito nelle ultime esibizioni coi Rainbow, tanto vale che finisca con questo progetto acustico; ormai in modalità elettrica è defunto. 2 Eh, ma non tutti i chitarristi vecchi sono uguali. 1 Ritchie...Ritchie...sono combattutissimo. Mi si è spezzato il cuore quando ti ho rivisto imbracciare l'elettrica. E non è una questione di età perché Leslie West è ancora un leone. Cosa è successo?!?