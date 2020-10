SOSPESI CONCERTI E SPETTACOLI FINO A NOVEMBRE:

24 Sono daccordo con @argo commento 8 per esempio nella mia città un paio di settimane fa il sabato sera in centro un macello di ragazzetti (come li chiamo io) a fare festa, baldoria ecc quasi tutti senza mascherina o messa al braccio! coloro che la portavano messa bene erano veramente pochi....secondo me hanno fatto bene a bloccare la movida ma non trovo giusto che le sale concerti pure debbano chiudere mi manca la mia musica dal vivo e poi io sono cantante di un gruppo fate voi..... ;( se tutti rispettassimo queste maledettissime regole non ci sarebbe nessun problema e le cose si allenterebbero,....secondo me! 23 Mi sarei aspettato una chiusura dei supermercati almeno le festività e le domeniche visto che sono sempre aperti... Non credo che un affollamento domenicale di spese aiuti molto, anzi non lo ritengo indispensabile. Si può scaglionare il tutto in modo più regolare da lunedì al sabato 22 Mai detto che non si devono usare precauzioni. I morti secondo le mie fonti sono 870000 non due milioni. Su una popolazione di circa 7 miliardi. E la maggior parte persone con già altre patologie. 21 1917/18, pandemia della spagnola: 20 milioni di morti (se non ricordo male), le indicazioni sanitarie erano quelle di oggi. Il covid dopo un secolo ha fatto, per adesso, più di 2 milioni di morti, con lockdown, conoscenze mediche molto migliori, informazioni immediate, uso di sistemi protettivi ecc. Se non ci fossero stati, la spagnola avrebbe fatto un baffo al Covid. Se non si capiscono queste cose i discorsi sono inutili. Come puoi combattere la stupidità umana di chi oggi continua a non usare mascherine o distanziamento personale? Volete migliaia di morti nuovamente? Li avrete.... 20 * sull' Italia commento 18 maledetto correttore 19 @hellion non solo economicamente 18 @Tino ovvio che siamo più di uno ero focalizzato dell'Italia. 17 Il paese è ormai economicamente morto. Ci vediamo alla Caritas. 16 Un paese? I paesi 15 *più gravi 14 @shock certo sono io che ho fatto fallire i negozi. Faccio notare che negli ultimi due secoli ci sono state epidemie più ma ma si era pensato al coprifuoco o a bloccare un paese. Mica dico che non si debbano prendere precauzioni o proteggere le categorie a rischio 13 Le regole sono fatte per essere rispettate ma non da tutti, d' altra parte non possiamo nemmeno dire l' operazione è riuscita ma il paziente è morto...questo per dire che a un certo punto bisogna vivere il più possibile una vita normale e non credo ad esempio sia giusto chiudere cinema e teatri che hanno posti assegnati 12 Commento #3: hai capito proprio tutto, grazie a quelli come te c'è questa rovina economica. 11 tra l'altro. 10 Il casino è che a differenza di marzo andiamo verso il freddo e quindi la gente tende ad assmbrarsi al chiuso dove i rischi sono maggiori, già l'inverno è una stagione di merda pestilenziale già di suo, poi mettiamoci tutti i malanni di stagione... insomma fino alla primavera sarà lunga 9 @Argo, il discorso della gente che fa di testa propria era riferito ad una certa categoria di esercenti, non ai giovani. Non tutte le attività hanno applicato i protocolli di sicurezza in modo corretto. Su questa cosa posso fare un cofano di esempi. Ne ho visti abbastanza l'estate scorsa. 8 Da quello che si vede in giro, almeno dalle mie parti, ma penso dappertutto, è la noncuranza dei giovani, che chiaramente usano pochissimo le mascherine, visto che questo virus colpisce per lo più gente avanti con l'età. Spero che questa chiusura parziale sia momentanea, e tra un mese torni tutto alla "normalità". 7 A me spiace soltanto per quegli esercenti che sono costretti ad attenersi all'ordinanza nonostante abbiano rispettato i protocolli in questi mesi. Zero dispiacere per chi, invece, ha fatto di testa sua. E questi ultimi sono in tanti, purtroppo. 6 Non preoccuparti che le chiese sono sempre deserte... 5 Continuo a non condividere questa politica di difesa e poco di prevenzione. Comunque vabbè.. Spero solo riaprano per dicembre, sennò sarà un bagno di sangue per molti. 4 Che palle stà roba.... 3 Rovina sociale, economica e psicologica per un virus con mortalità dello 0,15%ĺ (le normali influenze stagionali sono 0,10) con 95% di asintomatici. 2 Cosa ci si aspettava? 1 ...e si sapeva che sarebbe finito cosi'.....purtroppo....