MINAS MORGUL: a gennaio il nuovo album ''Heimkehr'', presentato il singolo ''Totenschiff''

30/10/20
AUTOPSY
Live in Chicago
30/10/20
BLACK STONE CHERRY
The Human Condition
30/10/20
STORMBRINGER
Stealer of Souls
30/10/20
ENGST
Schone Neue Welt
30/10/20
ANTZAAT
For You Men Who Gaze Into the Sun
30/10/20
WILDNESS
Ultimate Demise
30/10/20
URIAH HEEP
Fifty Years in Rock
30/10/20
LIKE MOTHS TO FLAMES
No Eternity in Gold
30/10/20
THE FLOWER KINGS
Islands
30/10/20
THEM
Return to Hemmersmoor
25/10/20
DEATH THE SUNDAY FEST
CIRCOLO ARCI MU - PARMA
30/10/20
ULVEDHARR + GUESTS
DRUSO - RANICA (BG)
30/10/20
OTTONE PESANTE
INK CLUB - BERGAMO
30/10/20
HELLUCINATION + NEBULAE
TRAFFIC CLUB - ROMA
31/10/20
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA
31/10/20
OTTONE PESANTE
IL CASTELLO - PARMA
31/10/20
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + VICOLO INFERNO
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
02/11/20
SCOTT STAPP
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
03/11/20
FIT FOR A KING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - MILANO
04/11/20
W.A.S.P. (CANCELLATO)
HALL - PADOVA