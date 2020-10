AC/DC: presentato il video di ''Shot in the Dark''

26/10/2020 - 18:20 (125 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 6 ...non male......ac/dc style.... 5 @Rob Fleming;in effetti,non voglio passare per quello di parte,il ritornello funziona alla grande!rimane bene in testa..un misto tra playball e stiff upper lip(album niente affatto male). 4 Video che se anche non lo facevano cambiava zero, Cliff ha già detto che farà solo qualche show e non un tour, che chissà quando inizierà, la canzone......quale canzone? 3 A me il video piace.... Il palco è La dimensione e il contesto ideale per gli ac/dc.... Long live ac/dc 🤘🎸 2 Che bello rivederli tutti insieme.In un periodo difficile come questo è bello che siano tornati e li vedo anche belli carichi. 1 Al netto di tutte le considerazioni (la canzone uguale a un milione di altre non è male), siamo comunque sempre innanzi ai 4/5 della formazione classica. Poi mi si dirà che quell'1/5 forse valeva da solo gli altri 4 e che in ogni caso aveva un peso specifico leggermente diverso da Phil Rudd e Cliff Williams. Vabbè..."quisquilie"