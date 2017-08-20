      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Vokudraumsins fangi - Album Cover
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

30/10/20
WILDNESS
Ultimate Demise

30/10/20
LIKE MOTHS TO FLAMES
No Eternity in Gold

30/10/20
DEEP RIVER ACOLYTES
Alchemia Aeterna

30/10/20
YAWNING MAN
Live at Giant Rock

30/10/20
NOTHING
The Great Dismal

30/10/20
OCCULT BURIAL
Burning Eerie Lore

30/10/20
EVILDEAD
United $tate$ of Anarchy

30/10/20
STALKER
Black Majik Terror

30/10/20
URIAH HEEP
Fifty Years in Rock

30/10/20
VISIONS OF ATLANTIS
A Symphonic Journey To Remember

CONCERTI

30/10/20
ULVEDHARR + GUESTS
DRUSO - RANICA (BG)

30/10/20
OTTONE PESANTE
INK CLUB - BERGAMO

30/10/20
HELLUCINATION + NEBULAE
TRAFFIC CLUB - ROMA

31/10/20
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA

31/10/20
OTTONE PESANTE
IL CASTELLO - PARMA

31/10/20
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + VICOLO INFERNO
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA

02/11/20
SCOTT STAPP
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

03/11/20
FIT FOR A KING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - MILANO

04/11/20
W.A.S.P. (CANCELLATO)
HALL - PADOVA

05/11/20
W.A.S.P. (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
AUDN: ascolta lo streaming integrale del nuovo album
29/10/2020 - 16:05 (31 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
29/10/2020 - 16:05
AUDN: ascolta lo streaming integrale del nuovo album
12/10/2020 - 19:08
AUDN: presentano il singolo ''Verður von að bráð''
15/09/2020 - 20:11
AUDN: svelato ''Ljóstýra'' dal prossimo album
19/08/2020 - 17:32
AUDN: ascolta ''Eldborg'' dal nuovo album
13/07/2020 - 16:37
AUDN: rivelati i dettagli per il nuovo disco in uscita ad ottobre
03/03/2020 - 11:34
AUDN: entrati in studio per il nuovo disco
10/11/2017 - 07:32
AUDN: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
23/10/2017 - 17:03
AUDN: in streaming un nuovo brano
20/09/2017 - 17:35
AUDN: ecco la premiere di ''Skuggar''
20/08/2017 - 14:30
AUDN: nuovo brano ascoltabile in streaming
ULTIME NOTIZIE
29/10/2020 - 18:17
GARMARNA: ecco un trailer del nuovo album ''Förbundet''
29/10/2020 - 18:08
SULPHUR AEON: online la performance al Culthe Fest 2019
29/10/2020 - 18:04
COMMUNIC: presentato il video di ''Hiding From the World''
29/10/2020 - 16:33
STUCK OUT: annunciato per dicembre il nuovo EP, ecco il primo brano
29/10/2020 - 16:27
IVORY MOON: guarda il video di ''Man With a Face''
29/10/2020 - 16:22
STALKER: presentano il video di ''Holocene's End'' dal nuovo album
29/10/2020 - 16:16
VANDEN PLAS: pubblicano il nuovo singolo ''When the World Is Falling Down''
29/10/2020 - 11:56
STEVEN WILSON: ecco il video di ''King Ghost'' dal nuovo album ''The Future Bites''
29/10/2020 - 01:33
DURBIN: il gruppo di James Durbin entra nel roster di Frontiers Music Srl
29/10/2020 - 01:02
SHATTERED HOURGLASS: in arrivo il disco di debutto ‘‘Timekeeper’’, ascolta la titletrack
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     