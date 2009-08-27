INSIDIOUS DISEASE: presentato il video di ''Invisible War''

31/10/20
EZKATON/SOLITUDEM
Campfire of None (split album)
03/11/20
DIAMOND CHAZER
Chasing Diamonds
04/11/20
COUNTLESS SKIES
Glow
05/11/20
BELPHEGOR
Necrodaemon Terrorsathan - 20th annyversary edition
06/11/20
FATES WARNING
Long Day Good Night
06/11/20
ANGELICA
All I Am
06/11/20
LORDS OF BLACK
Alchemy Of Souls, Part 1
06/11/20
REB BEACH
A View from the Inside
06/11/20
DÉLUGE
Ægo Templo
06/11/20
WHITESNAKE
Love Songs
31/10/20
DEATHLESS LEGACY + DAMNATION GALLERY
CRAZY BULL CAFE' - GENOVA
31/10/20
OTTONE PESANTE
IL CASTELLO - PARMA
31/10/20
CLAUDIO SIMONETTI`S GOBLIN + VICOLO INFERNO
LOCOMOTIV CLUB - BOLOGNA
02/11/20
SCOTT STAPP
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)
03/11/20
FIT FOR A KING + GUESTS
CIRCOLO SVOLTA - MILANO
04/11/20
W.A.S.P. (CANCELLATO)
HALL - PADOVA
05/11/20
W.A.S.P. (CANCELLATO)
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
06/11/20
GLI ATROCI
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
07/11/20
DARK QUARTERER + GUESTS
THE FACTORY - S. MARTINO BUON ALBERGO (VR)
07/11/20
ETERNAL IDOL
LEGEND CLUB - MILANO