MORDRED: il nuovo album ‘‘The Dark Parade’’ arriverà nella primavera del 2021

01/11/2020 - 19:42 (54 letture)



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 4 @Rik, ehm...non so se hai sentito Volition: è una riproposizione sbiadita del sound di In This Life quindi più crossover thrash che thrash con elementi funk e scratch del Dj... 3 Anche i mordred non hanno resistito alla tentazione di tornare in attività discografica. Sarà interessante capire dove andranno a parare con la proposta musicale. Se restano in ambito 'quasi' strettamente thrash come nel primo album, non sarebbe una brutta cosa. 2 Se sarà come l'ep potevano evitare.... 1 Ah che bella notizia questa! Qualche tempo fa ho fatto la recensione del loro ultimo Ep che nonostante molte critiche ho personalmente apprezzato, a parte il secondo brano. Si sentiva che erano un po arrugginiti ma è normale dopo ventisei (!) anni e il sound crossover thrash, pur annacquato, delle altre tre tracce era tutto sommato discreto. Sono molto curioso di sentire l'intero disco e spero ci siano tanti scratch del grande Dj Pause